На Западе сообщили о зловещем плане Германии против России

28 июля 2025, 12:17

MWM: Германия хочет бить по Москве крылатыми ракетами Tomahawk

Фото: istockphoto/bpawesome

Германия планирует заполучить американские крылатые ракеты Tomahawk, чтобы ударить по Москве. Об этом в понедельник, 28 июля, пишет портал Military Watch Magazine.





В материале также упоминаются пусковые установки Typhon. Обозреватели подчеркнули, что наступательные возможности немецкой стороны против РФ значительно расширены за счет размещения подразделений Германии на литовской территории.



