На Западе сообщили о зловещем плане Германии против России
MWM: Германия хочет бить по Москве крылатыми ракетами Tomahawk
Германия планирует заполучить американские крылатые ракеты Tomahawk, чтобы ударить по Москве. Об этом в понедельник, 28 июля, пишет портал Military Watch Magazine.
В материале также упоминаются пусковые установки Typhon. Обозреватели подчеркнули, что наступательные возможности немецкой стороны против РФ значительно расширены за счет размещения подразделений Германии на литовской территории.
«Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии; Россия считается основной целью такого плана закупок», — сказано в публикации.В июле прошлого года американская администрация и правительство ФРГ объявили, что с 2026 года планируют размещать комплексы высокоточного ракетного оружия США в ФРГ, которое превзойдет уже имеющееся в Европе вооружение. Речь шла о гиперзвуковом оружии и «Томагавках».