Эксперт оценил вероятность введения 100% пошлин Трампа на торговлю с Россией

31 июля 2025, 09:48

Экономист Мосягин: 10-дневный ультиматум Трампа выглядит невыполнимым

Фото: сайт Дональда Трампа

Вероятность того, что Дональд Трамп введет 100-процентные пошлины на товары стран, сотрудничающих с Россией, составляет не более 10%.





Такую оценку в беседе с «Газетой.Ru» дал помощник депутата Госдумы и старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.



По словам эксперта, угроза полного запрета торговли с партнерами России соответствует стилю Трампа, который неоднократно заявлял, что «торговые войны — это легко». Однако Мосягин считает, что главная цель ультиматума — не столько навредить Москве, сколько запугать ее торговых партнеров, таких как Китай, Турция и Казахстан.





«Трампу нужны громкие победы перед выборами, и жесткая риторика укрепляет его имидж борца с геополитическими противниками. Но даже если пошлины введут, они вряд ли продержатся долго — их либо отменят, либо смягчат», — пояснил экономист.

«Полный запрет торговли маловероятен, но точечные удары по поставкам возможны», — резюмировал Мосягин.