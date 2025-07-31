Эксперт оценил вероятность введения 100% пошлин Трампа на торговлю с Россией
Экономист Мосягин: 10-дневный ультиматум Трампа выглядит невыполнимым
Вероятность того, что Дональд Трамп введет 100-процентные пошлины на товары стран, сотрудничающих с Россией, составляет не более 10%.
Такую оценку в беседе с «Газетой.Ru» дал помощник депутата Госдумы и старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
По словам эксперта, угроза полного запрета торговли с партнерами России соответствует стилю Трампа, который неоднократно заявлял, что «торговые войны — это легко». Однако Мосягин считает, что главная цель ультиматума — не столько навредить Москве, сколько запугать ее торговых партнеров, таких как Китай, Турция и Казахстан.
«Трампу нужны громкие победы перед выборами, и жесткая риторика укрепляет его имидж борца с геополитическими противниками. Но даже если пошлины введут, они вряд ли продержатся долго — их либо отменят, либо смягчат», — пояснил экономист.Мосягин отметил, что 10-дневный ультиматум Трампа выглядит невыполнимым — этого времени недостаточно для перестройки глобальных цепочек поставок. Опыт ЕС показывает, что даже под угрозой санкций бизнес добивается отсрочек. Например, ограничения на российские атомные проекты были частично сняты до декабря 2025 года.
Эксперт допускает, что США могут символически ужесточить пошлины на отдельные товары — например, те, что поставляются в небольших объемах или не критичны для американского рынка. Еще один возможный сценарий — отсрочка введения пошлин под предлогом начала переговоров по урегулированию украинского конфликта.
«Полный запрет торговли маловероятен, но точечные удары по поставкам возможны», — резюмировал Мосягин.Пока администрация Трампа не сделала окончательных заявлений, но ситуация остается напряженной. Решение может быть объявлено уже в ближайшие дни.