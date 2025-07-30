На Западе оценили запуск Россией крупнейшей в мире крылатой ракеты
В учениях «Июльский шторм» российская атомная подводная лодка запустила крупнейшую в мире крылатую ракету. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что подводная лодка «Орел» способна нести 24 крылатые ракеты «Гранит», вес каждой из них составляет семь тонн. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 500 км.
Согласно информации источника, субмарины проекта 949А «Антей» заменяются новыми лодками проекта 885 «Ясень», а ракеты «Гранит» — гиперзвуковыми «Цирконами».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович», который отразил атаки БПЛА на Петербург и Ленинградскую область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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