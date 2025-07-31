Трамп раскрыл детали грандиозной торговой сделки с Южной Кореей

31 июля 2025, 02:08

Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с Южной Кореей

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о заключении торговой сделки с Южной Кореей, включающей 15-процентную пошлину на импорт из этой страны в США, а также многомиллиардные инвестиции и закупки.