Трамп раскрыл детали грандиозной торговой сделки с Южной Кореей
Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о заключении торговой сделки с Южной Кореей, включающей 15-процентную пошлину на импорт из этой страны в США, а также многомиллиардные инвестиции и закупки.
Соединенные Штаты согласились на торговую сделку с Республикой Корея, — заявил Трамп. По его словам, Южная Корея предоставит США $350 млрд в виде инвестиций и дополнительно закупит американский сжиженный природный газ (СПГ) или другие энергопродукты на $100 млрд.
Полная сумма соглашения будет официально объявлена в течение двух недель во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Белый дом на двустороннюю встречу.
Это второе крупное торговое соглашение, анонсированное Трампом за короткий срок: ранее он сообщил о сделке с Японией, назвав её, возможно, «самой крупной из когда-либо заключенных». Японское соглашение также включает инвестиции и 15-процентный тариф на импорт.
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