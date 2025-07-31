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Инженер ВМС США заподозрил Китай в краже инопланетных технологий

Сальваторе Паис заявил, что китайские исследования плазмы повторяют его «внеземные» разработки
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Аэрокосмический инженер ВМС США Сальваторе Паис обвинил Китай в разработке технологий пришельцев на основе его спорных патентов, после публикации китайскими учёными статьи об устройстве плазменного сжатия в журнале IEEE Transactions on Plasma Science.



Паис, автор запатентованного ВМС США в 2015 году «сверхсветового летательного аппарата», заявил изданию The Times, что китайская статья 2025 года перекликается с его теориями. Он открыто признаёт веру в инопланетный сверхразум и предполагает, что пришельцы используют аналогичные технологи.

Несмотря на скепсис научного сообщества (его работы считают лженаучными, а эффекты — недоказанными), в 2019 году ВМС выделили Паису $508 тыс. на генератор электромагнитного поля.

Пентагон ранее тратил $22 млн на поиски оборотней и НЛО в Юте (2008–2011), что завершилось провалом.

Елизавета Теодорович

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