Инженер ВМС США заподозрил Китай в краже инопланетных технологий

31 июля 2025, 03:01

Сальваторе Паис заявил, что китайские исследования плазмы повторяют его «внеземные» разработки

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Аэрокосмический инженер ВМС США Сальваторе Паис обвинил Китай в разработке технологий пришельцев на основе его спорных патентов, после публикации китайскими учёными статьи об устройстве плазменного сжатия в журнале IEEE Transactions on Plasma Science.