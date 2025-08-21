Эксперт ответил, почему Израиль напал на Газу
Политолог Юрий Светов в разговоре с корреспондентом «Татар‑информа» заявил, что Израиль напал на Газу, потому что его вдохновила «история с Ираном» — когда США помогли нанести удар по Ирану и ближайшие страны не поддержали Тегеран.
По его словам, Азербайджан и Иордания, в частности, действовали на стороне перехвата, а у самого Ирана сейчас есть собственные проблемы, поэтому израильтяне, по мнению Светова, сочли момент подходящим и уверены, что арабские государства не предпримут серьезной помощи в поддержку ХАМАСа.
Светов отметил, что Тель-Авив с американской стороной пришли к выводу, что конфликт необходимо решить военным путем: до второй годовщины вторжения ХАМАСа осталось полтора месяца, заложники не возвращены, протесты внутри страны требуют действий, и власти сочли, что полный разгром ХАМАСа, пусть и с жертвами, окажется меньшим злом, чем продолжение торга.
Ранее сообщалось, что израильская армия начала наступление на город Газа; представитель ВС Эффи Дефрин сообщил, что под контролем израильских подразделений находятся его окраины.
