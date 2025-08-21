Эксперт ответил, почему Израиль напал на Газу

21 августа 2025, 12:59

Светов: Израиль напал на Газу, потому что его вдохновила история с Ираном

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Политолог Юрий Светов в разговоре с корреспондентом «Татар‑информа» заявил, что Израиль напал на Газу, потому что его вдохновила «история с Ираном» — когда США помогли нанести удар по Ирану и ближайшие страны не поддержали Тегеран.