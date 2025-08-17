Йемен нанёс удар по аэропорту Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой

17 августа 2025, 20:49

Йеменское движение «Ансар Алла» ударило по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) ударило гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сариа, пишет РИА Новости.