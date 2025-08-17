Йемен нанёс удар по аэропорту Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) ударило гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сариа, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что операция достигла своей цели, поскольку аэропорт временно приостановил свою работу.
Для удара применялась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2».
Пока неизвестно, получила ли повреждения авиагавань. Также не сообщается о пострадавших.
Ранее в этот день сообщалось, что израильские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры на территории Йемена.
Читайте также: