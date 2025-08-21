ЦАХАЛ начала наступление на Газу и установила контроль на окраинах города

21 августа 2025, 00:22

Фото: Istock/chameleonseye

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа и установила контроль над его окраинами, заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эффи Дефрин. Операция проводится в рамках плана по установлению полного контроля над сектором Газа.