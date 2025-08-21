ЦАХАЛ начала наступление на Газу и установила контроль на окраинах города
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа и установила контроль над его окраинами, заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эффи Дефрин. Операция проводится в рамках плана по установлению полного контроля над сектором Газа.
Бригадный генерал Эффи Дефрин подтвердил, что израильские военные начали операцию по захвату города Газа и в настоящее время контролируют его окраинные районы. Это наступление является частью более масштабной операции «Колесницы Гидеона II», утверждённой министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Планы Израиля включают полную оккупацию города Газа и последующее перемещение около миллиона жителей на юг территории. Для проведения операции было мобилизовано 60 тысяч резервистов, а ещё 20 тысячам действующих резервистов продлили срок службы. В ЦАХАЛ заявили, что военные работают над обеспечением эвакуации мирных жителей и доставкой гуманитарной помощи.
Международное сообщество, включая ООН и ЕС, раскритиковало действия Израиля, предупредив о катастрофических последствиях для гражданского населения. По данным органов здравоохранения Газы, с начала конфликта погибли более 62 тысяч человек, включая 266 умерших от голода.
