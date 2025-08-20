Израиль призвал 60 тысяч военных из резерва перед операцией по захвату Газы
Армия Израиля призвала из резерва около 60 000 военных в рамках подготовки к операции по захвату города Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
В оборонном ведомстве отмечают, что призыв резервистов прошел в рамках подготовки к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона». Этим утром порядка 60 тысяч человек получили повестки о призыве в ряды ВС Израиля.
«Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы», — говорится в сообщении.
По данным государственной телерадиокомпании Kan, большая часть резервистов должна явиться 2 сентября.