Израиль призвал 60 тысяч военных из резерва перед операцией по захвату Газы

20 августа 2025, 12:10

Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия Израиля призвала из резерва около 60 000 военных в рамках подготовки к операции по захвату города Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.





В оборонном ведомстве отмечают, что призыв резервистов прошел в рамках подготовки к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона». Этим утром порядка 60 тысяч человек получили повестки о призыве в ряды ВС Израиля.





«Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы», — говорится в сообщении.