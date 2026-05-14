Эксперт по деловому протоколу прокомментировал рукопожатие Трампа и Си Цзиньпина

14 мая 2026, 15:12

Эксперт по протоколу Кобелюк: Си Цзиньпин не дал Трампу занять лидирующую позицию

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин попытался с сразу задать тон переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином, однако китайский лидер не позволил перехватить инициативу. В итоге рукопожатие длилось 14 секунд. Эксперт по деловому протоколу Алексей Кобелюк оценил для эту «рукопожатную дипломатию».





Для начала он отметил, что при достаточно пышном приеме Трампа сам Си Цзиньпин не приехал встречать американского коллегу. При этом эксперт уточнил, что по традиции китайского гостеприимства нельзя показывать гостю истинное к нему отношение.





«Само же рукопожатие тоже полно символизма. Трамп начинает протягивать руку ладонью вверх уже с трех-пяти шагов. Это как бы говорит: "Я пришел с миром, я пришел без оружия". Си Цзиньпин накрывает его ладонь своей рукой, то есть он принимает этот жест доброй воли. Но он не дал притянуть руку к себе, не дал Трампу занять лидирующее положение. Обратите внимание на очень сдержанную улыбку Си Цзиньпина после самого рукопожатия», — сказал Кобелюк в разговоре с Life.ru.

«Видно, как он немного одергивает, поправляет тело, поджимает губы. Во время рукопожатия он стандартно свою руку подает, похлопать пытается, показывает свое расположение стандартное. Дотрагивается до плеча. А потом у него появляется стресс, когда они поворачиваются к камере», — обратил внимание специалист.