В Пекине начались переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином
В Пекине начались переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома будет находиться в Поднебесной с государственным визитом с 13 по 15 мая, передает Центральное телевидение Китая.
Изначально поездку запланировали на период с 31 марта по 2 апреля, но ее пришлось перенести из‑за ситуации вокруг Ирана. Перед началом переговоров состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром на площади у восточного входа в Дом народных собраний.
Трамп ранее выразил надежду на успешные результаты своей поездки, подчеркивая важность длительных переговоров с китайским коллегой. Он планирует обсудить вопросы, касающиеся энергетики, экономического сотрудничества и дальнейших продаж оружия Тайваню.
Согласно информации китайского МИД, во время встречи будут затронуты темы двусторонних отношений США и КНР, а также глобального мира и развития. После завершения переговоров Си Цзиньпин и Трамп примут участие в официальном банкете, который начнется в 18:00.
