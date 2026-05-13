Стало известно, когда Трамп приедет в Россию

Депутат Чепа: Трамп может приехать в Россию уже в текущем году

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что президент США Дональд Трамп совершит визит в Россию в текущем году.





Напомним, перед вылетом в Китай на Южной лужайке Белого дома Трамп заявил журналистам, что может приехать в Россию в 2026 году. По словам Чепы, такой визит при необходимости могут организовать очень быстро.



Парламентарий считает, что в случае визита американского лидера в Москву, главными темами встречи с главой России Владимиром Путиным станут вопросы украинского урегулирования, двустороннего сотрудничества государств, а также соглашения по ядерному сдерживанию.





«Тут огромное количество вопросов — вопросов безопасности, экологических вопросов, космоса, чего угодно. Широкая повестка. Мы знаем, что сегодня не действуют ранее все подписанные соглашения с Соединенными Штатами Америки по сдерживанию наступательного оружия», — сказал Чепа «Газете.Ru».

«Визит в Россию будет возможен в том случае, если он привезет какой-то результат, то есть какую-то сделку. Глава Белого дома будет стараться это сделать до ноября, то есть до выборов в Конгресс США», — отметил Мирзаян в разговоре с изданием «Абзац».