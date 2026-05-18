Эксперт по соцполитике Якубович: Болгария не выйдет из НАТО и ЕС

18 мая 2026, 16:04

Победа Румена Радева на президентских выборах в Болгарии указала на усталость болгарского общества от конфликта на Украине и дорогого американского газа. При этом страна останется в НАТО и ЕС, однако может сократить неформальную помощь для Киева. Такое мнение выразил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





Он пояснил, что президент Болгарии не формирует правительство и не управляет бюджетом, этим занимается парламент и премьер-министр. Поэтому выхода из НАТО и ЕС не будет, поскольку это конституционно невозможно без смены всей элиты. При этом эксперт не исключил, что София сократит неформальную помощь Украине.





«Его победа — это балканский звонок для Брюсселя: санкции устали, а пророссийские лидеры теперь появляются внутри НАТО. Реакция Запада будет экономической и информационной, но без войны. А Болгария останется висеть между двух стульев: членом Альянса с президентом, который публично критикует американский милитаризм», — отметил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.