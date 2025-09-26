Эксперт по языку жестов оценил спор Дональда и Мелании Трамп

26 сентября 2025, 14:14

Эксперт по языку жестов Анищенко: в споре с Трампом Мелания сдерживала гнев

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Первая леди США Мелания Трамп во время спора с президентом США Дональдом Трампом сдерживала гнев. Так считает профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.





Ранее argumenti.ru написали, что Дональд Трамп и его жена Мелания поспорили на борту вертолёта.



На кадрах, снятых журналистами, видно, как Мелания качает головой и активно жестикулирует руками. В какой-то момент Дональд прерывает первую леди США и направляет в ее сторону указательный палец.



По словам Анищенко, эту ситуацию раздули на фоне недавних скандалов президента Франции Эммануэля Макрона с женой. Мелания Трамп действительно была чем-то недовольна, однако в этой ситуации нет повышения эмоциональности.





«Это видно по Мелании: сначала губы поджаты, потом она что-то объясняет эмоционально, используя правую руку, то есть уровень жестикуляции повышается, потом она руки сжимает, контролируя свой стресс, и сильно скандал не раздувает. Трамп, пусть даже и показывает пальцем, но он не грозит ей»», — отметил Анищенко в беседе с RT.