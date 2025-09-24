Достижения.рф

Мелания Трамп вновь отказалась встречаться с Еленой Зеленской

Мелания Трамп (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Мелания Трамп отказалась от двухсторонней встречи с супругой Владимира Зеленского Еленой в Нью-Йорке на заседании СБ ООН. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на старшего советника первой леди США Марка Бекмана.



Обе в итоге все же встретились, но контакт ограничился лишь приветствием, что подобает правилам хорошего тона. При этом Зеленская уже ни раз пыталась провести диалог с Трамп, но каждый раз получала отказ.

Ранее глава киевского режима, выступая в ООН, перепутал английские слова, призвав «усилить наши лыжи» вместо неба. Позже он осознал свою ошибку и исправился, однако видеозапись с ошибкой Зеленского уже разошлась по интернету.

