Мелания Трамп вновь отказалась встречаться с Еленой Зеленской
Мелания Трамп отказалась от двухсторонней встречи с супругой Владимира Зеленского Еленой в Нью-Йорке на заседании СБ ООН. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на старшего советника первой леди США Марка Бекмана.
Обе в итоге все же встретились, но контакт ограничился лишь приветствием, что подобает правилам хорошего тона. При этом Зеленская уже ни раз пыталась провести диалог с Трамп, но каждый раз получала отказ.
Ранее глава киевского режима, выступая в ООН, перепутал английские слова, призвав «усилить наши лыжи» вместо неба. Позже он осознал свою ошибку и исправился, однако видеозапись с ошибкой Зеленского уже разошлась по интернету.
