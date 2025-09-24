Мелания Трамп вновь отказалась встречаться с Еленой Зеленской

24 сентября 2025, 02:26

Мелания Трамп отвергла предложение супруги Зеленского о личной встрече

Мелания Трамп (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Мелания Трамп отказалась от двухсторонней встречи с супругой Владимира Зеленского Еленой в Нью-Йорке на заседании СБ ООН. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на старшего советника первой леди США Марка Бекмана.