В Госдуме раскрыли, кто мог сорвать встречу жен Трампа и Зеленского
Депутат Журова: Трамп мог посоветовать супруге не встречаться с женой Зеленского
Президент США Дональд Трамп мог посоветовать супруге Мелании не встречаться с женой Владимира Зеленского Еленой. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По ее мнению, вероятной причиной такого шага могло быть стремление подчеркнуть важность переговоров между лидерами стран. Депутат отметила, что в нынешней геополитической ситуации встреча жен могла бы иметь непродуктивный характер, особенно в контексте отношений с Россией.
«Надо планомерно готовить трехстороннюю встречу, чем Трамп также активно занимается», — добавила Журова.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.