В Госдуме раскрыли, кто мог сорвать встречу жен Трампа и Зеленского

24 сентября 2025, 13:05

Депутат Журова: Трамп мог посоветовать супруге не встречаться с женой Зеленского

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп мог посоветовать супруге Мелании не встречаться с женой Владимира Зеленского Еленой. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





По ее мнению, вероятной причиной такого шага могло быть стремление подчеркнуть важность переговоров между лидерами стран. Депутат отметила, что в нынешней геополитической ситуации встреча жен могла бы иметь непродуктивный характер, особенно в контексте отношений с Россией.





«Надо планомерно готовить трехстороннюю встречу, чем Трамп также активно занимается», — добавила Журова.