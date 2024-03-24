Эксперт Рахмонов: террористов из «Крокуса» завербовало посольство Украины в Душанбе

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Посольство Украины в Таджикистане завербовало убийц для совершения теракта в «Крокус Сити Холле». Такое мнение выразил военный эксперт, бывший сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов.
За несколько недель до трагедии на сайте украинского посольства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в «Интернациональный легион».
Рахмонов убеждён, что именно так киевские власти искали исполнителей заказа. В опубликованном объявлении были предоставлены все контакты, поэтому потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить. К тому же, добавил полковник, посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов ранее был главой внешней разведки.
Эксперт отметил, что с 2014 года отслеживает сообщения на сайте посольства. По его словам, за это время подобные объявления появлялись неоднократно, но пропадали после вмешательства МИД Таджикистана. По законам страны участие граждан в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо.
Рахмонов подчеркнул, что после теракта, когда заказ был выполнен, объявление пропало с сайта.
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Рахмонов убеждён, что именно так киевские власти искали исполнителей заказа. В опубликованном объявлении были предоставлены все контакты, поэтому потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить. К тому же, добавил полковник, посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов ранее был главой внешней разведки.
Рахмонов подчеркнул, что после теракта, когда заказ был выполнен, объявление пропало с сайта.
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Анастасия Чинкова