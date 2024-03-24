Один из террористов посетил мероприятие в «Крокусе» накануне нападения

Фото: пресс-служба Московской области
Один из террористов накануне атаки посетил мероприятие в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что это было связано с организацией предстоящего террористического акта. Он уточнял расположение постов охраны, смотрел на планировку здания и просчитывал пути отхода.
Спустя некоторое время террорист вернутся в здание, но уже с оружием и подельниками.
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в здание зрительного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они расстреливали людей в упор, после чего устроили пожар. В результате этой атаки, по последним данным, погибли 133 человека. Ещё 154 пострадали. Им оказывается медицинская помощь в больницах Москвы и Подмосковья. Все четверо террористов задержаны.
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Спустя некоторое время террорист вернутся в здание, но уже с оружием и подельниками.
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Анастасия Чинкова