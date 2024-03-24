112: В сеть попали кадры первых минут нападения террористов на «Крокус»

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В сеть попали кадры с первыми минутами нападения террористов на «Крокус Сити Холл», видео публикует Telegram-канал 112.
На кадрах запечатлены первые минуты атаки на концертную площадку. Слышны звуки стрельбы с улицы, затем один из террористов выстрелом разбивает стеклянную дверь, боевики заходят внутрь. Люди в панике разбегаются по холлу «Крокуса», прячутся за колоннами, прикрываются от выстрелов столами. Автор видео успеваются взбежать на второй этаж.
При этом, можно понять, что в этот момент в переполненном концертном зале находятся ничего не подозревающие люди, которые спустя пару минут окажутся заблокированными террористами и пожаром.
В настоящий момент известно о 133 погибших в теракте в «Крокусе», ещё 154 человека получили ранения разной степени тяжести.
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При этом, можно понять, что в этот момент в переполненном концертном зале находятся ничего не подозревающие люди, которые спустя пару минут окажутся заблокированными террористами и пожаром.
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Евгения Парфентьева