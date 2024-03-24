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112: В сеть попали кадры первых минут нападения террористов на «Крокус»

24 марта 2024, 14:07
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В сеть попали кадры с первыми минутами нападения террористов на «Крокус Сити Холл», видео публикует Telegram-канал 112.
На кадрах запечатлены первые минуты атаки на концертную площадку. Слышны звуки стрельбы с улицы, затем один из террористов выстрелом разбивает стеклянную дверь, боевики заходят внутрь. Люди в панике разбегаются по холлу «Крокуса», прячутся за колоннами, прикрываются от выстрелов столами. Автор видео успеваются взбежать на второй этаж.
При этом, можно понять, что в этот момент в переполненном концертном зале находятся ничего не подозревающие люди, которые спустя пару минут окажутся заблокированными террористами и пожаром.


В настоящий момент известно о 133 погибших в теракте в «Крокусе», ещё 154 человека получили ранения разной степени тяжести.

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Помощница директора группы «Пикник» Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»
24 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе». Об этом официально сообщили в группе.
Последние несколько дней Екатерину искали члены коллектива. Сегодня, 24 марта, супруг Кушнер опознал её тело среди тех, кто скончался во время атаки террористов. В день трагедии, 22 марта, Екатерина продавала мерч «Пикника».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Один из террористов посетил мероприятие в «Крокусе» накануне нападения
24 марта 2024, 13:30

Фото: пресс-служба Московской области

Один из террористов накануне атаки посетил мероприятие в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что это было связано с организацией предстоящего террористического акта. Он уточнял расположение постов охраны, смотрел на планировку здания и просчитывал пути отхода.

Спустя некоторое время террорист вернутся в здание, но уже с оружием и подельниками.

Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в здание зрительного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они расстреливали людей в упор, после чего устроили пожар. В результате этой атаки, по последним данным, погибли 133 человека. Ещё 154 пострадали. Им оказывается медицинская помощь в больницах Москвы и Подмосковья. Все четверо террористов задержаны.

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#террористы
#крокус сити холл
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Семья из трёх человек пропала после теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Московской области

Семья из трёх человек пропала после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что последний раз Виктория Ченгаева, Василий Хозин и Артемий Шалаев выходили на связь из здания концертного зала. Женщина, перепуганная стрельбой, звонила своей старшей дочери и просила вызвать скорую и полицию.

В настоящее время их телефоны недоступны. При этом в списках погибших и пострадавших они не числятся.

Родственники предполагают, что документы всех троих могли находиться у Виктории в сумке.

Виктория была замужем дважды. Он первого брака у неё осталось трое детей – Артемий и ещё две дочери. В браке со вторым мужем Василием она воспитывала их общую 6-летнюю дочь.

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#теракт
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#крокус сити холл
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Владелец «Крокуса» рассказал, что террористы пытались уничтожить записи с камер
24 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/Supersmario

Террористы намеревались уничтожить записи с камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле», об этом сообщил владелец комплекса Араз Агаларов в разговоре с РБК.
По его словам, террористы планировали не только расстрелять людей, но и сжечь их заживо. Для этого концертный зал облили бензином и керосином. Вместе с жертвами теракта должны были сгореть и записи с камер видеонаблюдения.

Агларов заявил, что руководство «Крокуса» сообщило сотрудникам МЧС, где находятся записи с камер, и спасателям удалось успеть извлечь их из горящего комплекса.

Отмечается, что именно благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось вычислить маршрут террористов, установить автомобиль, на котором они передвигались, и успеть задержать их, не дав укрыться на Украине.

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#теракт
#крокус сити холл
#видеонаблюдение
#террористы
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Минздрав Подмосковья обновил списки пострадавших, в них числятся 154 человека
24 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Минздрав Московской области обновил список пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в списке указаны 154 человека. Число погибших, по последним данным, составляет 133 человека.

При этом, как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, но поисковые работы всё ещё продолжаются.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
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Петербурженка пыталась украсть цветы и игрушки с мемориала жертвам «Крокуса»
24 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В Санкт-Петербурге женщина пыталась украсть цветы и игрушки со стихийного мемориала жертва теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает «Ридус».
На попавших в сеть кадрах видно, как воровку попытались остановиться неравнодушные петербуржцы. На помощь они также привлекли сотрудника метрополитена. Женщину спросили, зачем она взяла цветы с мемориала, и разве она не знает, какой сегодня день.

«Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», — возмущенно кричала пойманная женщина.

Однако, цветы и игрушки ей всё же пришлось вернуть на место.

Петербуржцы организовали мемориал в память о жертвах «Крокус Сити Холла» на станции метро «Технологический институт». В 2017 году там взорвал бомбу террорист-смертник. В теракте погибли 16 человек, более сотни пострадали.

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#крокус сити холл
#теракт
#санкт-петербург
#мемориал
#кража
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SHOT: 15-летний подросток пропал после теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 10:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

15-летний подросток Арсений Роганов (Веденеев) пропал после теракта в «Крокусе». Он пошёл вместе с мамой на концерт «Пикника». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, его мама Ирина Веденеева погибла. Близкие семьи рассказали, что подросток вместе с мамой давно мечтали побывать на выступлении группы «Пикник».

Отмечается, что в последний раз Ирина выходила на связь в 20:16 и сообщила подруге, что вокруг пожар. После связь с ней оборвалась. Друзья увидели ее имя в списках погибших, но имя сына в них не значилось.

В настоящее время друзья семьи ищут молодого человека. По документам у Арсения фамилия матери — Веденеев, но сам он представлялся Рогановым.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#мама
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Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы в «Крокус Сити Холле»
24 марта 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Московской области

Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы в «Крокус Сити Холле». Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью тяжёлая техника проводила демонтаж фасада с южной стороны здания. Было сформировано технологическое отверстие, через которое внутрь будет доставлен 100-тонный кран. С его помощью спасателям удастся убрать крупные фрагменты обрушившейся кровли.
Фото: пресс-служба Московской области

В настоящее время спасатели разобрали и вынесли из здания свыше 250 кубометров конструкций.

На месте происшествия работают специализированные робототехнические комплексы, кинологи и психологи.
Фото: пресс-служба Московской области

Днём ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что основная часть поисковой операции завершится в воскресенье.

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#мчс
#спасатели
#крокус сити холл
#подмосковье
#происшествия
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Украинский ресторан сделал сет «Крокус-Сити» в своем меню
24 марта 2024, 10:30

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский ресторан сделал в своем меню позицию «Крокус-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал ЮГ LIVE.
Отмечается, что украинские нацисты на этом не остановились. Геймеры создали в игре карту концертного зала «Крокуса», где можно расстрелять, поджечь и взорвать виртуальных заложников.

Сегодня, 24 марта, в Басманный суд Москвы должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На допросе один из преступников признался в том, что за массовое убийство ему пообещали 500 тысяч рублей.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
#украина
#преступники
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