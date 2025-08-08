Эксперт раскрыл, что произойдет после встречи Путина и Трампа

08 августа 2025, 14:19

Финэксперт Гиря: встреча Путина и Трампа может снизить курс доллара

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Если встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом пройдет успешно, курс доллара может снизиться до 76 рублей, отметил в интервью RT генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.





Если переговоры между Россией и США получат положительное развитие, доллар может упасть до 76—80 рублей в течение 1—2 месяцев. Для этого необходимо хотя бы частичное снижение геополитической напряженности, основанное на реальных фактах, а не слухах. Гиря привел примеры таких фактов: это могут быть заявления о начале переговоров между оборонными ведомствами, смягчение санкционной политики или допуск российских товаров и банков к международным расчетам.





«В этом случае спрос на рубль со стороны экспортёров и инвесторов возрастет», — добавил он.

«Это будет обусловлено сочетанием нефтяных доходов, умеренного импорта и ограниченных валютных интервенций со стороны Минфина. Рынок уже адаптировался к текущей ситуации», — заключил эксперт.