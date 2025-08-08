NYT: в США изменили уровень воды в реке для прогулки Вэнса с семьёй
В США уровень воды в реке Литл-Майами в штате Огайо был временно изменён по запросу Секретной службы, чтобы обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время лодочной прогулки с семьёй. Об этом сообщает The New York Times.
Как уточняется, Секретная служба обратилась в инженерный корпус армии США с просьбой увеличить поток воды из озера Цезарь-Крик – меры были предприняты из соображений безопасности. Представитель ведомства Энтони Гульельми подтвердил, что такое решение было принято в рамках стандартного протокола по охране первых лиц государства.
По данным пресс-секретаря Вэнса Тейлор Ван Кирк, сам вице-президент не знал о вмешательстве в регулирование уровня воды и не давал соответствующих указаний. На прошлой неделе Вэнс находился в семейном отпуске на юго-западе Огайо.
Инцидент вызвал обсуждение в американских медиа и социальных сетях – критики ставят под сомнение уместность использования федеральных ресурсов в личных целях, несмотря на заверения властей в обратном.
