NYT: в США изменили уровень воды в реке для прогулки Вэнса с семьёй

08 августа 2025, 13:19

Джей Ди Вэнс (фото: whitehouse.gov)

В США уровень воды в реке Литл-Майами в штате Огайо был временно изменён по запросу Секретной службы, чтобы обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время лодочной прогулки с семьёй. Об этом сообщает The New York Times.