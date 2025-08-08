ВСУ попытались обстрелять Ростовскую и Саратовскую области дронами из пикапов

08 августа 2025, 14:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военные предприняли попытку нанести удары по стратегическим объектам в Ростовской и Саратовской областях с помощью FPV-дронов, запущенных из пикапов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.