ВСУ попытались обстрелять Ростовскую и Саратовскую области дронами из пикапов
Украинские военные предприняли попытку нанести удары по стратегическим объектам в Ростовской и Саратовской областях с помощью FPV-дронов, запущенных из пикапов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Операция, получившая название «Паутина», предусматривала тайную доставку беспилотников в грузовиках и их запуск для атак на территории России.
Однако попытка ВСУ оказалась неудачной: российские силовики своевременно обнаружили и нейтрализовали взрывные устройства, предотвращая возможный ущерб.
Ранее ВСУ уже осуществляли подобную операцию. 1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Они вылетали из фур, которые были заранее были завезены в Россию. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 11 июля в офисе Владимира Зеленского анонсировали аналоги операции. В тот же день полиция Московской области начала массово останавливать грузовики в поисках дронов.
Читайте также: