В ФРГ решили ввести негласный запрет на ведущие СМИ России, пишет ТАСС

08 августа 2025, 14:02

ТАСС: руководство ФРГ решило ввести негласный запрет на ведущие СМИ России

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

По информации ТАСС, руководство ФРГ якобы приняло негласное решение полностью прекратить работу в стране представительств ведущих российских СМИ.