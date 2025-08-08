В ФРГ решили ввести негласный запрет на ведущие СМИ России, пишет ТАСС
По информации ТАСС, руководство ФРГ якобы приняло негласное решение полностью прекратить работу в стране представительств ведущих российских СМИ.
Собеседник агентства утверждает, что в качестве обоснования называется «прямая угроза» безопасности Германии, якобы исходящая от деятельности российских журналистов. Для сокрытия этой установки по отношению к Москве и во избежание ответных мер в отношении немецких корреспондентов в России, по словам источника, было решено проводить постепенное «вытеснение» российских медийщиков.
В планах, как сообщил источник, — наращивание давления на российских представителей СМИ, включая членов их семей, чтобы вынудить их принять «добровольное решение» покинуть Германию.
При этом ставится задача после удаления «нежелательных» изданий усилить поддержку оппозиционных журналистов и блогеров из РФ, находящихся в ФРГ, чтобы они могли транслировать «правильный» контент русскоязычной аудитории страны.
Читайте также: