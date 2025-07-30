Эксперт раскрыл, к чему приведут проблемы Трампа со здоровьем

30 июля 2025, 10:13

Политолог Дудаков: в США будет тренд на молодых политиков из-за Трампа и Байдена

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп, являясь политиком преклонного возраста, привлекает внимание СМИ к своему здоровью. Учитывая, что последние два президента США также были в возрасте, можно предположить, что к 2028 году в стране возникнет тенденция к выдвижению более молодых кандидатов.