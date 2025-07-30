Эксперт раскрыл, к чему приведут проблемы Трампа со здоровьем
Президент США Дональд Трамп, являясь политиком преклонного возраста, привлекает внимание СМИ к своему здоровью. Учитывая, что последние два президента США также были в возрасте, можно предположить, что к 2028 году в стране возникнет тенденция к выдвижению более молодых кандидатов.
Об этом заявил американист Малек Дудаков в интервью «Газете.Ru». По его словам, на фоне предыдущего президента Джо Байдена, который часто падал и испытывал трудности с речью, Трамп выглядит значительно здоровее. Однако у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем. Дудаков отметил, что Трамп стал чаще оговариваться на публике по сравнению с 2016 и 2020 годами, и его выступления стали менее убедительными. Это, по мнению эксперта, приведет к тому, что на выборах 2028 года обе партии будут выдвигать молодых кандидатов.
Среди возможных претендентов от Республиканской партии он выделил нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса. Что касается Демократической партии, то среди потенциальных кандидатов названы бывший министр транспорта Пит Буттидж, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Мэриленда Уэс Мур.
Дудаков также подчеркнул, что демократы, вероятно, будут использовать проблемы со здоровьем Трампа в своих интересах, как это делали республиканцы во время президентства Байдена.
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