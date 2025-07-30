В Крыму предложили США продать Аляску, чтобы сократить госдолг

30 июля 2025, 07:59

Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной цене

Фото: iStock/Martina Birnbaum

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США стоит подумать не о расширении, а о продаже Аляски по рыночной цене. Об этом пишет РИА Новости.