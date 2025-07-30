В Крыму предложили США продать Аляску, чтобы сократить госдолг
Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США стоит подумать не о расширении, а о продаже Аляски по рыночной цене. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, когда-то Штаты уже приобрели Аляску у России «за бесценок», и теперь могли бы выручить средства от ее обратной продажи, чтобы немного сократить госдолг.
Спикер крымского парламента усомнился в праве Вашингтона даже поднимать подобные вопросы, отметив, что американцы «не имеют никакого отношения к Командорским островам». Константинов добавил, что Аляска была открыта и освоена российскими первопроходцами и подобный «неважный бизнес» мог бы вернуть историческую справедливость.
Напомним, офицер США Фриц призвал Вашингтон купить у РФ Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия КНР в регионе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: