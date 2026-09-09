Эксперт раскрыл, как победа АдГ в Саксонии изменит общую политику Германии
Социолог Копатько: победа АдГ в Саксонии не изменит общую политику Германии
Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт не окажет серьёзного влияния на политическую повестку ФРГ. Такое мнение выразил социолог Евгений Копатько.
Напомним, АдГ одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав почти 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в ландтаге. Однако для абсолютного большинства этого не хватило, пишут argumenti.ru.
«ХДС канцлера Германии Фридриха Мерца рухнул до 17,2% и потерял прежние позиции. Социал-демократы и "Зелёные" набрали около 9%, "Левая" партия — 8,6%. "Союз Сары Вагенкнехт" впервые прошёл в парламент, получив пять мест», — говорится в материале издания.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Копатько отметил, что результаты выборов в Саксонии больше носят символический характер, особенно с учётом не очень большой численности населения. Тем не менее этот факт стал символом того, что они в два раза опередили партию, которая долгое время была фаворитом всех избирательных компаний — Христианско-демократический союз Мерца.
«Да, уже есть заявление Мерца о том, что для Христианско-демократического союза — это серьезный удар, серьезный вызов. Вместе с тем, победа АдГ серьезно на повестку Германии сейчас не повлияет», — считает социолог.
Тем не менее он добавил, что победа АдГ в Саксонии указывает на наличие глубокого кризиса в Германии.