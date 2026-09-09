Эксперт раскрыл, как победа АдГ в Саксонии изменит общую политику Германии

09 сентября 2026, 11:05

Социолог Копатько: победа АдГ в Саксонии не изменит общую политику Германии

Фото: iStock/arsenisspyros

Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт не окажет серьёзного влияния на политическую повестку ФРГ. Такое мнение выразил социолог Евгений Копатько.





Напомним, АдГ одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав почти 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в ландтаге. Однако для абсолютного большинства этого не хватило, пишут argumenti.ru.





«ХДС канцлера Германии Фридриха Мерца рухнул до 17,2% и потерял прежние позиции. Социал-демократы и "Зелёные" набрали около 9%, "Левая" партия — 8,6%. "Союз Сары Вагенкнехт" впервые прошёл в парламент, получив пять мест», — говорится в материале издания.

«Да, уже есть заявление Мерца о том, что для Христианско-демократического союза — это серьезный удар, серьезный вызов. Вместе с тем, победа АдГ серьезно на повестку Германии сейчас не повлияет», — считает социолог.