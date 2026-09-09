«Надо ждать»: эксперт назвал событие, которое приблизит завершение конфликта на Украине
Обозреватель Бернардини: смена руководства ЕС приблизит мир на Украине
Смена руководства Евросоюза приблизит мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение выразил политический обозреватель Марк Бернардини.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что руководства ведущих стран Европы совместно с Владимиром Зеленским активно препятствуют становлению прочного мира на Украине. По его словам, необходимо ждать, «когда сменится вся верхушка Евросоюза».
«Результаты состоявшихся в Саксонии выборов говорят о многом. В течение следующих трёх лет многое может поменяться. Предстоят общенациональные выборы в целом ряде европейских стран. В Германии, в Италии и во Франции. В конце концов, в 2029 году состоятся выборы в Европарламент», — сказал Бернардини.
Он подчеркнул, что эти выборы будут не внутригосударственными, а евросоюзными. Так, обозреватель не исключил, что через три года новое руководство Евросоюза поменяет свой антироссийский курс и проявит заинтересованность в мирных соглашениях. Тем не менее, это будет зависеть не от России, а от результатов голосований, заключил Бернардини.