09 сентября 2026, 10:34

Обозреватель Бернардини: смена руководства ЕС приблизит мир на Украине

Фото: iStock/makaule

Смена руководства Евросоюза приблизит мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение выразил политический обозреватель Марк Бернардини.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что руководства ведущих стран Европы совместно с Владимиром Зеленским активно препятствуют становлению прочного мира на Украине. По его словам, необходимо ждать, «когда сменится вся верхушка Евросоюза».





«Результаты состоявшихся в Саксонии выборов говорят о многом. В течение следующих трёх лет многое может поменяться. Предстоят общенациональные выборы в целом ряде европейских стран. В Германии, в Италии и во Франции. В конце концов, в 2029 году состоятся выборы в Европарламент», — сказал Бернардини.