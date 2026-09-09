Депутат бундестага Моосдорф объяснил рекордные результаты АдГ на выборах в ФРГ
Депутат бундестага Маттиас Моосдорф объяснил успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии‑Анхальт. Его слова цитирует газета «Известия».
Рекордные 44% голосов стали следствием растущего недовольства граждан рядом ключевых направлений государственной политики. По словам депутата, речь идёт о курсе в энергетической и климатической сферах, процессами деиндустриализации, а также подходами к регулированию миграции.
Моосдорф подчеркнул, что подобный результат не стал неожиданностью, так как в обществе явно ощущается запрос на перемены. Особого внимания, по его мнению, заслуживает не только итоговая цифра, но и высокая степень явки избирателей.
Парламентарий также отметил, что важную роль сыграла чёткая позиция партии по внешнеполитическим вопросам. АдГ последовательно выступает за мирное урегулирование конфликтов, пересмотр санкционной политики, прекращение поставок вооружений Украине и выстраивание прагматичных отношений с Россией. Именно эти тезисы оказались наиболее созвучны настроениям избирателей, считает Моосдорф.
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