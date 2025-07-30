Эксперт раскрыл, как СССР и Запад могли избежать холодной войны
Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что если бы президент США Франклин Рузвельт дожил до Потсдамской конференции, то холодной войны, последовавшей за ней, можно было бы избежать. Он отметил, что взаимопонимание между Штатами и СССР при Рузвельте было гораздо более глубоким, чем при его преемнике Гарри Трумэне.
Кнутов пояснил в беседе с NEWS.ru, что при Рузвельте это взаимопонимание могло предотвратить раздел Германии и противостояние между Западом и СССР, которое сложилось по итогам Потсдамской конференции, поскольку оно не всегда соответствовало интересам Советского Союза.
Он также добавил, что Рузвельт испытывал симпатию к Советскому Союзу и имел неплохие отношения с Иосифом Сталиным. По словам Кнутова, в период своего президентства Рузвельт договорился с СССР о проведении индустриализации на советской территории, в результате которой планировалось построить около 500 заводов. Во время Великой Отечественной войны он не возражал против ленд-лиза, который был важен для обеспечения Красной армии авиационным топливом, алюминием и другими необходимыми ресурсами.
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