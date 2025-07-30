Эксперт раскрыл, как СССР и Запад могли избежать холодной войны

30 июля 2025, 10:47

Историк Кнутов: холодную войну можно было предотвратить благодаря Рузвельту

Фото: istockphoto / Enrique Ramos Lopez

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что если бы президент США Франклин Рузвельт дожил до Потсдамской конференции, то холодной войны, последовавшей за ней, можно было бы избежать. Он отметил, что взаимопонимание между Штатами и СССР при Рузвельте было гораздо более глубоким, чем при его преемнике Гарри Трумэне.