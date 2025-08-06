Эксперт раскрыл планы нового президента Польши на США
Политолог Ерёмина: президент Польши Навроцкий дистанцируется от Европы
Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен укрепить свою позицию как регионального лидера через сотрудничество с США, отметила в интервью RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.
«Навроцкий занимает антиевропейскую, но про-польскую позицию, которая сочетается с проамериканским подходом и поддержкой НАТО. Он делает акцент на укреплении связей с Соединёнными Штатами», — пояснила она.По словам Ерёминой, к европейским партнёрам и соседям Навроцкий проявляет скептицизм и даже негатив.
«Он не проводит чёткой грани между Россией и Украиной, рассматривая обе страны с одинаково негативной точки зрения, хотя могут быть некоторые нюансы», — добавила она.Аналитик считает, что Навроцкий будет активно развивать военное сотрудничество с США.
«Польша стремится с помощью этого партнерства стать региональным лидером и влиять на ключевые процессы», — резюмировала политолог.