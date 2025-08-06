RT: насмехавшаяся над участниками СВО женщина лечилась в реабилитационном центре
Жительница Тюмени, которая высмеивала участников специальной военной операции, проходила лечение в реабилитационном центре для людей с зависимостями. Об этом сообщил знакомый женщины в интервью RT.
«Это произошло примерно в 2017—2018 годах. Её отец отправил её на реабилитацию. Она прошла курс, но вскоре снова вернулась к прежним привычкам. Так повторялось несколько раз», — отметил он.Сейчас женщина работает продавцом в магазине и воспитывает троих детей. В течение последних шести месяцев она ведет прямые эфиры, в которых с ненормативной лексикой делится подробностями своей личной жизни.
«Она выражала опасения по поводу возвращения мужа из тюрьмы и говорила о желании развестись, чтобы выйти замуж за нового партнера, который собирается участвовать в СВО. Она планировала переписать на него и своих детей, чтобы получить все положенные выплаты», — рассказала соседка.