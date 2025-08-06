RT: насмехавшаяся над участниками СВО женщина лечилась в реабилитационном центре

06 августа 2025, 11:45

Фото: istockphoto / sudok1

Жительница Тюмени, которая высмеивала участников специальной военной операции, проходила лечение в реабилитационном центре для людей с зависимостями. Об этом сообщил знакомый женщины в интервью RT.







«Это произошло примерно в 2017—2018 годах. Её отец отправил её на реабилитацию. Она прошла курс, но вскоре снова вернулась к прежним привычкам. Так повторялось несколько раз», — отметил он.

«Она выражала опасения по поводу возвращения мужа из тюрьмы и говорила о желании развестись, чтобы выйти замуж за нового партнера, который собирается участвовать в СВО. Она планировала переписать на него и своих детей, чтобы получить все положенные выплаты», — рассказала соседка.