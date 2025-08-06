В Госдуме назвали вторжение ВСУ в Курскую область роковой ошибкой Киева
Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года стало для Украины фатальной ошибкой.
По его словам, Киев потерял десятки тысяч военных и элитные подразделения, а ответ России привел к разгрому всей группировки.
«Роковой ошибкой Украины стал киевский режим сам по себе, не только вторжение ВСУ в Курскую область, где Киев потерял десятки тысяч человек, отборные части. Сегодня годовщина. Ответ на вторжение был страшным, уничтожена практически вся группировка ВСУ, беспощадно. Роковая ошибка — это сам киевский режим, который также подлежит уничтожению», — сказал он.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные, совершившие преступления против мирных жителей, понесут наказание.