Эксперт раскрыл судьбу военных баз Финляндии в случае конфликта РФ и НАТО

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При прямом конфликте Североатлантического альянса и России военные базы на территории Финляндской республики станут законной целью для Москвы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный аналитик Алексей Леонков на фоне данных о том, что финская сторона обговаривает размещение натовских военных на своей территории, а также планов по созданию бронетанковой бригады альянса на границе с Россией.
Леонков отметил, что, когда финны захотели стать частью НАТО, Москва стала работать над укреплением границ, отчего появился отдельный военный округ и базы, обеспечивающие противовоздушную оборону.
Эксперт считает, что финские базы станут натовскими рано или поздно, а если начнется глобальный конфликт, они же станут законной целью для армии РФ.
Ранее сообщалось, что альянс хочет развернуть бронетанковую бригаду до пяти тысяч военных недалеко от границы с Россией в Миккели.
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Эксперт считает, что финские базы станут натовскими рано или поздно, а если начнется глобальный конфликт, они же станут законной целью для армии РФ.
«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — прокомментировал Леонков.
Ранее сообщалось, что альянс хочет развернуть бронетанковую бригаду до пяти тысяч военных недалеко от границы с Россией в Миккели.
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Никита Кротов