Польша в очередной раз подняла в воздух самолёты на юго-востоке страны

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Польша подняла в воздух дежурную авиацию в юго-восточной части страны. Причиной этого стали массированные ракетные удары по западным областям Украины.
Об этом сообщили представители польского оперативного военного командования в своём аккаунте в социальной сети Х. Они обратили внимание жителей на то, что в юго-восточной части страны может периодически наблюдаться повышенный уровень шума. Это связано с осуществлением полётов польской и союзной авиации в воздушном пространстве страны.
Дополнительно уточнялось, что данные меры вызваны массированными ракетными ударами по западной части Украины. Ранее Польша также неоднократно поднимала в воздух истребители якобы из-за повышенной активности российской дальней авиации.
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Александр Бойцов