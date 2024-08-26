Защищавший УПЦ депутат Рады Дмитрук покинул Украину из-за угроз

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Защищавший каноническую Украинскую православную церковь депутат Верховной рады Антон Дмитрук покинул Украину. На родине на него завели уголовное дело.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что парламентарий уже пересёк границу Молдавии и намерен направиться оттуда в Италию. Сам депутат в своём телеграм-канале написал, что киевские власти готовили его задержание, обыскивали монастыри. По его словам, один из сценариев украинских силовиков включал его убийство при аресте якобы за оказание сопротивления.
Дмитрук подозревается в организации нападения группой лиц на военных и правоохранителей. Сам он называет все обвинения сфабрикованными и связывает их с поддержкой канонической Украинской православной церкви. Депутат также выступал с призывом как можно скорее начать переговоры с Россией. После этого он стал получать угрозы физического устранения, что в конце концов побудило его покинуть Украину.
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