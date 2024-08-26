Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией

Фото: соцсети Павла Дурова
Депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова связана с борьбой с оппозицией. Об этом информирует РИА Новости.
Депутат отметил, что не знаком с конкретными обвинениями против Дурова, но в подобных случаях часто изыскиваются предлоги для принятия необходимых мер. По его словам, в основных немецких СМИ часто утверждается, что Telegram служит площадкой для правых экстремистов и сторонников теорий заговора. Однако Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.
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«Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — сказал он.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.
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Дарья Осипова