Трамп потребовал от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп заявил членам НАТО, что ждёт от них повышения расходов на оборону до 5% от ВВП стран альянса. Об этом сообщает издание Financial Times.
Источники издания подчеркнули, что в конечном итоге Трамп может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с нынешних 2% до 3,5%.
Также отмечается, что Трамп намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, противореча тем самым своим заявлениям, сделанным в ходе предвыборной кампании.
В июне 2025 года состоится саммит НАТО в Гааге. По мнению источников FT, речь будет идти о 3% или больше.
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Также отмечается, что Трамп намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, противореча тем самым своим заявлениям, сделанным в ходе предвыборной кампании.
В июне 2025 года состоится саммит НАТО в Гааге. По мнению источников FT, речь будет идти о 3% или больше.
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Анастасия Чинкова