Маск объявил о скором исчезновении Европы

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Илон Маск выразил тревогу по поводу демографической ситуации в Германии и Европе, заявив, что низкий уровень рождаемости ставит их существование под угрозу.
Такое заявление американский предприниматель сделал в социальной сети X, обсуждая комментарий экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца. Последний утверждал, что НАТО всеми силами будет препятствовать политическим изменениям в Германии.
Он также указал, что только правая партия «Альтернатива для Германии» способна спасти страну.
Ранее вскоре после теракта в Магдебурге, который случился 20 декабря, когда машина протаранила толпу посетителей ярмарки, Илон Маск назвал Шольца дураком и призвал его уйти в отставку.
Жертвами водителя автомобиля стали не менее 11 человек, еще около 80 пострадали.
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«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — отметил Маск.
Он также указал, что только правая партия «Альтернатива для Германии» способна спасти страну.
Ранее вскоре после теракта в Магдебурге, который случился 20 декабря, когда машина протаранила толпу посетителей ярмарки, Илон Маск назвал Шольца дураком и призвал его уйти в отставку.
Жертвами водителя автомобиля стали не менее 11 человек, еще около 80 пострадали.
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Мария Моисеева