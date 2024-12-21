«Некомпетентный дурак»: ​Маск выразил честное мнение о канцлере Германии

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге. Маск назвал Шольца «некомпетентным дураком» и потребовал его немедленной отставки.
«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал миллиардер в социальной сети X, комментируя реакцию немецкого лидера на теракт.Высказывание не стало неожиданностью, так как Маск ранее уже не раз критиковал Шольца.
Трагедия, на фоне которой прозвучали эти заявления, произошла 20 декабря. На рождественской ярмарке автомобиль врезался в толпу людей. Жертвами стали не менее 11 человек, около 80 пострадали. Подозреваемый в наезде был задержан, а власти Германии продолжают расследовать мотивы преступления.
В связи с произошедшим посольство России открыло горячую линию для помощи возможным пострадавшим гражданам РФ.
«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — сообщили в Telegram-канале дипломатического представительства.Читайте также:
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