В России оценили перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

03 марта 2026, 18:26

Политолог Асафов: Смена власти в Иране не приведет к изменениям врегионе

Фото: iStock/shellexx

Возможная смена власти в Иране не сможет изменить ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке с 1960-х годов. Так считает политолог Александр Асафов.





Он пояснил, что Израиль находится в состоянии официальной войны с некоторыми соседними государствами, и пока никаких перспектив изменения не наблюдается. Политолог добавил, что в сторону Ливана отправляются отдельные подразделения израильской армии, а это указывает на сохранение высокой напряженности.





«Вот этот конфликт, который существует с 1960-х годов, с той или иной степенью интенсивности, затихая, а потом снова разгораясь, он, на мой взгляд, не имеет однозначного решения», — отметил Асафов в разговоре с «Известиями».