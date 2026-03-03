Алла Пугачёва оказалась на волоске от гибели из-за атаки иранских ракет по Кипру

03 марта 2026, 16:31

Иранские ракеты едва не задели дом Аллы Пугачевой на Кипре во время ударов

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Кипрский дом певицы Аллы Пугачёвой мог оказаться под угрозой в результате удара Ирана по британской авиабазе Акротири, расположенной недалеко от Лимасола. Об этом сообщает «Абзац».