Алла Пугачёва оказалась на волоске от гибели из-за атаки иранских ракет по Кипру
Кипрский дом певицы Аллы Пугачёвой мог оказаться под угрозой в результате удара Ирана по британской авиабазе Акротири, расположенной недалеко от Лимасола. Об этом сообщает «Абзац».
Местные жители сообщили о звуках взрыва, однако официального оповещения не было. В городе нет бомбоубежищ. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Более артистка не выходила на связь, но накануне, в личном блоге «разрешила весну». С этим посланием певица ежегодно обращается к аудитории, поддерживая заведенный ею обычай. Свою многолетнюю акцию Алла Борисовна называет Праздником желтых тюльпанов. В настоящее время Пугачева с детьми находится в Лимасоле, а её супруг в это время гастролирует по Европе.
Читайте также: