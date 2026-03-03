Достижения.рф

Алла Пугачёва оказалась на волоске от гибели из-за атаки иранских ракет по Кипру

Иранские ракеты едва не задели дом Аллы Пугачевой на Кипре во время ударов
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Кипрский дом певицы Аллы Пугачёвой мог оказаться под угрозой в результате удара Ирана по британской авиабазе Акротири, расположенной недалеко от Лимасола. Об этом сообщает «Абзац».



Местные жители сообщили о звуках взрыва, однако официального оповещения не было. В городе нет бомбоубежищ. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Более артистка не выходила на связь, но накануне, в личном блоге «разрешила весну». С этим посланием певица ежегодно обращается к аудитории, поддерживая заведенный ею обычай. Свою многолетнюю акцию Алла Борисовна называет Праздником желтых тюльпанов. В настоящее время Пугачева с детьми находится в Лимасоле, а её супруг в это время гастролирует по Европе.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 2 0