Эксперт рассказал о киберсолдатах в войне с НАТО

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Возможная война с НАТО приведет к скачку курса доллара и золота, падению криптовалют и подорожанию нефти, что вызовет глобальный экономический кризис. Об этом заявил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, отличительной чертой противостояния станут киберсолдаты — специалисты по взлому и обрушению критически важного программного обеспечения.
«НАТО может начать полноценную войну с Россией, которая будет развиваться на территории Украины и близлежащих к ней стран и регионов. Курс доллара в этом случае улетит в космос, золото быстро пробьет уровень в $3000 за тройскую унцию и устремится к $4000, криптовалюты полетят вниз, а на арену выйдут киберсолдаты — специалисты по обрушению инфраструктурного ПО», — поделился финансист в беседе с NEWS.ru.Кричевский подчеркнул, что все же такой сценарий вряд ли возможен.
Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву перенести мирные переговоры с Россией до усиления переговорных позиций Украины. По его словам, для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи.
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