В НАТО увидели угрозу от возможной сделки Трампа по Украине

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США и Западу грозит опасность из-за сделки избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Такое предупреждение сделал генсек НАТО Марк Рютте. Его слова приводит Financial Times.
Он считает, что возможная сделка по решению конфликта на Украине может закончиться более сильным сближением России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Подобный исход событий угрожает опасностью для США.
Рютте также отметил, что лидерам стран НАТО необходимо сосредоточиться на военной поддержке Украины и отправлять Киеву больше вооружений, чтобы страна могла иметь сильные позиции во время возможных переговоров с Россией.
Накануне генсек альянса также заявлял, что НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией.
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Рютте также отметил, что лидерам стран НАТО необходимо сосредоточиться на военной поддержке Украины и отправлять Киеву больше вооружений, чтобы страна могла иметь сильные позиции во время возможных переговоров с Россией.
Накануне генсек альянса также заявлял, что НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией.
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Элина Позднякова