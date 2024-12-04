В НАТО отговаривают Украину от переговоров с Россией

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Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву перенести мирные переговоры с Россией до усиления переговорных позиций Украины с помощью новых поставок вооружения для ВСУ. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на заявления генсека.
«(Рютте) предложил во вторник Украине отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут направить достаточную военную помощь», — говорится в статье.
Ранее Рютте заявлял, что НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи. И эта помощь должна заключаться в увеличении поставок вооружения для ВСУ и подготовке украинских солдат.
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Элина Позднякова