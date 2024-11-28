В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину

Фото: сайт НАТО
Возможная отправка войск на Украину не является мудрым решением, заявил генсек НАТО Марк Рютте в беседе с телеканалом Fox News.
«Я думаю, что это не будет мудрым решением», — сказал он.Рютте считает, что Киев начнет мирный диалог лишь тогда, когда почувствует возможность что-то получить от него.
«На данный момент они (украинцы) в невыгодном положении», — резюмировал генсек Североатлантического альянса.
Страны НАТО и Евросоюза стали оказывать Украине поддержку на фоне спецоперации в Донбассе. При этом на Западе упорно заявляют, что не являются участниками украинского конфликта.
Ранее украинский военный рассказал об угрозах со стороны своего командования.
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Никита Кротов