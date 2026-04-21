Эксперт рассказал о возможном восстановлении отношений между РФ и Болгарией
Политолог Топорнин: Радев может восстановить дружеские связи РФ и Болгарии
Лидер победившей партии на выборах в Болгарии Румен Радев, вероятно, постарается наладить отношения с Россией. Такое развитие событий не исключил руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин.
Ранее американская журналистка Кэтрин Белтон в своей статье для The Washington Post написала, что у России появился новый союзник в ЕС после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, пишут argumenti.ru.
«Россия готова вернуть себе определенное влияние в Евросоюзе после того, как бывший президент Болгарии Румен Радев, лояльный Кремлю, одержал убедительную победу на выборах, и теперь его партия сформирует правительство», — приводит издание слова Белтон.
Она добавила, что в Кремле не скрывали своего удовлетворения от результатов выборов в Болгарии, а Радев уже призвал к созданию новой архитектуры безопасности в Европе, повторив ключевую позицию Москвы.
Топорнин в свою очередь отметил, что во внешней политике Болгарии наметится дружеский курс в отношении России. С предыдущим правительством у Москвы сотрудничества не было, у Румена Радева есть возможность это изменить.
«И, наверное, он попытается это сделать. Наверное, он в какой-то момент свяжется и с российским руководством. Может быть, даже нанесет визит. Но я не думаю, что это будет один из первых визитов», — сказал Топорнин в разговоре с URA.RU.
Эксперт пояснил, что Болгария сильно зависит от финансовой помощи со стороны Брюсселя, в то время как с Россией страна экономических связей практически не имеет. Однако Радев наверняка планирует нормализовать отношения с Москвой, но продолжит действовать в рамках ЕС и НАТО, поскольку является членом этих организаций, заключил Топорнин.