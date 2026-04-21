Эксперт рассказал о возможном восстановлении отношений между РФ и Болгарией

21 апреля 2026, 14:20

Политолог Топорнин: Радев может восстановить дружеские связи РФ и Болгарии

Лидер победившей партии на выборах в Болгарии Румен Радев, вероятно, постарается наладить отношения с Россией. Такое развитие событий не исключил руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин.





Ранее американская журналистка Кэтрин Белтон в своей статье для The Washington Post написала, что у России появился новый союзник в ЕС после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, пишут argumenti.ru.





«Россия готова вернуть себе определенное влияние в Евросоюзе после того, как бывший президент Болгарии Румен Радев, лояльный Кремлю, одержал убедительную победу на выборах, и теперь его партия сформирует правительство», — приводит издание слова Белтон.

«И, наверное, он попытается это сделать. Наверное, он в какой-то момент свяжется и с российским руководством. Может быть, даже нанесет визит. Но я не думаю, что это будет один из первых визитов», — сказал Топорнин в разговоре с URA.RU.