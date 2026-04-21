НАТО беспокоится из-за российских АПЛ на севере Атлантики, пишет Bloomberg

НАТО с тревогой следит за российскими подлодками в Северной Атлантике, и это противостояние все больше напоминает холодную войну, но с использованием новейших технологий. Об этом сообщает Bloomberg.



Глава Минобороны Норвегии отметил, что альянс ведет слежение без остановки, опасаясь потерять атомные субмарины РФ из виду. В ответ на активность НАТО в Арктике и Атлантике Москва ранее заявляла о возможных провокациях со стороны Британии и Норвегии, а также о превращении региона в арену геополитической борьбы. В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает, но будет защищать свои интересы от потенциально опасных действий блока.

Ранее председатель Государственного собрания Словении и лидер партии «Правда» Зоран Стеванович объявил о планах инициировать референдум по выходу страны из НАТО. В интервью местному ТВ политик заявил, что Словении необходима самостоятельная внешняя политика. Он опроверг предположения о своих пророссийских взглядах, подчеркнув, что правительство не должно втягивать страну в чужие военные конфликты.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Словении наблюдается резкий рост спроса на бензин, в связи с чем власти ввели посуточные лимиты на продажу топлива.

Никита Кротов

