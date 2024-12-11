Эксперт рассказал, почему пала власть Асада в Сирии

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Действующая власть в Сирии пала под натиском оппозиционных сил по трем причинам: из-за экономического удара от санкций США и Европы, из-за захвата плодородной части страны курдами, которых поддерживают американцы, и из-за ослабления крупного союзника в лице Хезболлы. Об этом заявил советник директора Российского Института Стратегических Исследований при Администрации Президента РФ Владимир Фитин, долгое время работавший на Ближнем Востоке.
«Страна была зажата с разных сторон, не было средств финансирования, сказалось бедственное положение населения и армии в том числе. За это время у армии не оставалось серьезной мотивации. Она была ослаблена, в ней не знали, как выживать, в нее осуществлялся принудительный набор, никто добровольно в нее не шел. Армия была слабой и при первом дуновении ветра рассыпалась», — пояснил эксперт в беседе с argumenti.ru.Сложившейся в Сирии ситуацией непременно воспользуются, как уже успел воспользоваться Израиль, захвативший в стране буферную зону на Голанских высотах и нанесший авиаудары по сирийскому флоту, сообщает «Вечерняя Москва». В ближайшее время, отмечает издание, следует ожидать новых атак ЦАХАЛа по различным военным объектам в соседнем государстве.
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