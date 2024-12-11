Песков: Россия завершила миссию по борьбе с терроризмом в Сирии в 2015 году

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия выполнила свою миссию. когда в своё время помогла Сирии справиться с разгулом терроризма. Это произошло ещё в 2015 году.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, тогда ситуация в арабской республике угрожала всему ближневосточному региону, России пришлось приложить для её урегулирования значительные усилия.
В настоящее время необходимо исходить из существующих в регионе реалий, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул Сирию, поручив мирно передать власть вооружённой оппозиции. Сейчас он вместе со своей семьёй находится в Москве.
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«Мы содействовали стабилизации ситуации, дальнейшим развитием Сирии занималось уже правительство Башара Асада», — сказал представитель Кремля.
В настоящее время необходимо исходить из существующих в регионе реалий, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул Сирию, поручив мирно передать власть вооружённой оппозиции. Сейчас он вместе со своей семьёй находится в Москве.
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Александр Бойцов