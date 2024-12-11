Новая власть Сирии прокомментировала судьбу военных баз России

Глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш (фото: РИА Новости / Болат Шайхинов)
Новые власти Сирии пересмотрят вопрос о судьбе российских военных баз в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего главу делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммеда Аллуша.
«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — подчеркнул оппозиционер.Российские военные базы в Сирии, включая авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе, занимают важное место в российской военной стратегии на Ближнем Востоке и остаются под контролем России.
Вопрос о их дальнейшем существовании стал особенно актуален на фоне обострения ситуации в регионе, после того как сирийский президент Башар Асад покинул страну.
В настоящее время сирийские власти ведут переговоры с Министерством обороны России по поводу будущего этих военных объектов.
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